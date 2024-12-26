Деревянный дом сгорел в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровске на улице Перекопской сгорел деревянный дом. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, и для ликвидации огня потребовалось около трех часов.
Кроме того, ночью пожарные выезжали в село Мирное, где загорелась железобетонная пристройка, обшитая виниловым сайдингом. Хозяйка дома успела покинуть помещение до прибытия пожарных.
Площадь пожара в селе Мирное также составила 60 квадратных метров. Эвакуировали автомобиль из соседнего гаража.
Подробности инцидентов доступны в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.