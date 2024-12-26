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Деревянный дом сгорел в Хабаровске

Пожарные три часа боролись с огнем.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровске на улице Перекопской сгорел деревянный дом. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, и для ликвидации огня потребовалось около трех часов.

Кроме того, ночью пожарные выезжали в село Мирное, где загорелась железобетонная пристройка, обшитая виниловым сайдингом. Хозяйка дома успела покинуть помещение до прибытия пожарных.

Площадь пожара в селе Мирное также составила 60 квадратных метров. Эвакуировали автомобиль из соседнего гаража.

Подробности инцидентов доступны в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

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