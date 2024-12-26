Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перед судом за автоподставы предстанут шесть человек

Шестерых жителей Красноярска обвиняют в организации 48 ДТП и мошенничестве.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске шестерых местных жителей обвиняют в мошенничестве с инсценировкой ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре края.

В 2019 году группа мужчин в возрасте от 25 до 32 лет инсценировала аварии, чтобы получить страховые выплаты. Схема была отлажена: один из участников покупал элитные автомобили, такие как BMW, Mercedes и Toyota Camry, затем машины регистрировали на подставных лиц. Опытные водители устраивали столкновения, а третий участник фиксировал их на видеорегистратор.

Записи и фиктивные документы передавали в страховые компании, чтобы получить выплаты. После этого повреждённые машины восстанавливали и перепродавали. За два года преступная группа организовала 48 ДТП, причинив страховым компаниям ущерб на сумму 22 миллиона рублей.

Два участника признали вину и заключили соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. У остальных обвиняемых изъяли семь автомобилей, включая Porsche Cayenne и Lexus GS450H. Теперь дело будет рассматриваться в суде.