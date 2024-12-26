В Красноярске перед судом за автоподставы предстанут шесть человек

В 2019 году группа мужчин в возрасте от 25 до 32 лет инсценировала аварии, чтобы получить страховые выплаты. Схема была отлажена: один из участников покупал элитные автомобили, такие как BMW, Mercedes и Toyota Camry, затем машины регистрировали на подставных лиц. Опытные водители устраивали столкновения, а третий участник фиксировал их на видеорегистратор.