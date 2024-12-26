Деньги уходят в чужой карман: мошенники обманывают жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае мошенники продолжают обманывать местных жителей. Так, 83-летняя пенсионерка из рабочего поселка Эльбан перевела большую сумму денег аферисту, который предложил ей инвестировать в нефтегазовые компании. Также 56-летний мужчина отдал деньги за замену электросчетчика. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Пенсионерка потеряла 473 тысячи рублей. Она поверила обещаниям улучшить финансовое положение, но когда попыталась вывести деньги, мошенник потребовал оплатить налог», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
56-летнего мужчину обманули несколько аферистов. Сначала ему позвонил якобы энергетик, затем сотрудник «Госуслуг», который рассказал о взломе личного кабинета. После этого ему предложили оформить кредит через «банковского сотрудника» и перевести деньги на «безопасные счета».
Следуя указаниям мошенников, мужчина перевел около 800 тысяч рублей из собственных и кредитных средств.