Деньги уходят в чужой карман: мошенники обманывают жителей Хабаровского края

56-летнего мужчину обманули несколько аферистов. Сначала ему позвонил якобы энергетик, затем сотрудник «Госуслуг», который рассказал о взломе личного кабинета. После этого ему предложили оформить кредит через «банковского сотрудника» и перевести деньги на «безопасные счета».