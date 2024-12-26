«Решала» из Комсомольска пытался обмануть владельцев казино на 6,5 млн

По данным следствия, 31-летний житель Комсомольска-на-Амуре узнал о расследовании дела против участника группы, которая занималась незаконной организацией азартных игр. Он связался с другом обвиняемого и предложил «решить вопрос» о прекращении уголовного преследования за взятку в 6,5 млн рублей. Однако передавать деньги сотрудникам правоохранительных органов он не собирался, а планировал оставить их себе.