«Решала» из Комсомольска пытался обмануть владельцев казино на 6,5 млн

По данным следствия, 31-летний житель Комсомольска-на-Амуре узнал о расследовании дела против участника группы, которая занималась незаконной организацией азартных игр. Он связался с другом обвиняемого и предложил «решить вопрос» о прекращении уголовного преследования за взятку в 6,5 млн рублей. Однако передавать деньги сотрудникам правоохранительных органов он не собирался, а планировал оставить их себе.
Друг обвиняемого обратился в УФСБ, и дальнейшие действия проходили под контролем силовиков. После передачи части суммы — 2 млн рублей — житель города Юности был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Ушакова Анастасия.