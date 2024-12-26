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168 свертков эфедрона обнаружено у дебошира в Астане

В полицию города поступило сообщение о скандале, происходящем в одной из квартир на правом берегу. На вызов выехали сотрудники патрульной полиции, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прибытии на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего дебошира в подъезде. В ходе личного досмотра у задержанного в кармане брюк обнаружены два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

После этого полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая, проведя обыск в квартире, обнаружила в спальне еще 168 свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством меткатинон «эфедрон».

По предварительным данным, мужчина хранил наркотики для их последующего распространения и размещения в тайниках. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по этому факту зарегистрировано уголовное дело. Полиция напоминает о том, что за незаконное хранение и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.