168 свертков эфедрона обнаружено у дебошира в Астане

По прибытии на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего дебошира в подъезде. В ходе личного досмотра у задержанного в кармане брюк обнаружены два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.
После этого полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая, проведя обыск в квартире, обнаружила в спальне еще 168 свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством меткатинон «эфедрон».
По предварительным данным, мужчина хранил наркотики для их последующего распространения и размещения в тайниках. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по этому факту зарегистрировано уголовное дело. Полиция напоминает о том, что за незаконное хранение и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.