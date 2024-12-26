168 свертков эфедрона обнаружено у дебошира в Астане

По предварительным данным, мужчина хранил наркотики для их последующего распространения и размещения в тайниках. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по этому факту зарегистрировано уголовное дело. Полиция напоминает о том, что за незаконное хранение и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.