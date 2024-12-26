NYP сообщила о сбившем группу пешеходов таксисте на Манхэттене

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в регионе Центральный Лусон на Филиппинах столкнулись микроавтобус и внедорожник, в результате пострадал 31 человек. Большинство из них — дети, возраст самого маленького ребенка — 10 месяцев. Уточняется, что водитель микроавтобуса потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся на скоростной автомагистрали Северный Лусон в регионе Сан-Фернандо провинции Пампанга.