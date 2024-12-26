NYP сообщила о сбившем группу пешеходов таксисте на Манхэттене

Полиция и собеседники издания заявили, что водитель такси, вероятно, почувствовал себя плохо, потерял контроль над автомобилем и врезался в нескольких пешеходов, в том числе девятилетнего мальчика, на площади Геральд-сквер.
Шесть человек получили ранения. Трое пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы.
Ранее в этот день в Лондоне мужчина въехал на автомобиле в толпу людей возле ночного клуба. Уточняется, что машина двигалась по встречной полосе, затем вылетела на тротуар, где сбила четырех человек.
До этого, 24 декабря, сообщалось, что в регионе Центральный Лусон на Филиппинах столкнулись микроавтобус и внедорожник, в результате пострадал 31 человек. Большинство из них — дети, возраст самого маленького ребенка — 10 месяцев. Уточняется, что водитель микроавтобуса потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся на скоростной автомагистрали Северный Лусон в регионе Сан-Фернандо провинции Пампанга.