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NYP сообщила о сбившем группу пешеходов таксисте на Манхэттене

Такси сбило группу пешеходов возле магазина Macy’s на Манхэттене в Рождество, из-за чего пострадали пять человек и один ребенок. Об этом 25 декабря сообщила газета New York Post.

Источник: unsplash.com

Полиция и собеседники издания заявили, что водитель такси, вероятно, почувствовал себя плохо, потерял контроль над автомобилем и ​​врезался в нескольких пешеходов, в том числе девятилетнего мальчика, на площади Геральд-сквер.

Шесть человек получили ранения. Трое пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы.

Ранее в этот день в Лондоне мужчина въехал на автомобиле в толпу людей возле ночного клуба. Уточняется, что машина двигалась по встречной полосе, затем вылетела на тротуар, где сбила четырех человек.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в регионе Центральный Лусон на Филиппинах столкнулись микроавтобус и внедорожник, в результате пострадал 31 человек. Большинство из них — дети, возраст самого маленького ребенка — 10 месяцев. Уточняется, что водитель микроавтобуса потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся на скоростной автомагистрали Северный Лусон в регионе Сан-Фернандо провинции Пампанга.