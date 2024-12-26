Трое пострадавших при крушении лайнера под Актау азербайджанцев в реанимации

Вчера Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало список из погибших при авиакатастрофе граждан страны. Помимо шести казахстанцев, на борту находились 16 россиян, из них семь погибли, девять находятся в больницах. Кроме того, в лайнере было 37 граждан Азербайджана, из них 23 погибли, 14 пострадали. Еще троим гражданам Киргизии удалось выжить при крушении самолета.