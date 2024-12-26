Трое пострадавших при крушении лайнера под Актау азербайджанцев в реанимации

По словам Гейдарова, которые приводит Sputnik Азербайджан, остальные пассажиры разбившегося лайнера AZAL чувствуют себя нормально и через несколько дней смогут вернуться на родину.
Вчера Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало список из погибших при авиакатастрофе граждан страны. Помимо шести казахстанцев, на борту находились 16 россиян, из них семь погибли, девять находятся в больницах. Кроме того, в лайнере было 37 граждан Азербайджана, из них 23 погибли, 14 пострадали. Еще троим гражданам Киргизии удалось выжить при крушении самолета.
Лайнер азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром накануне, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома.