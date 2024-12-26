«Ъ»: подполковника Росгвардии Абазова арестовали из-за свалки на полигоне

Бывшего командира батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батира Абазова отправили в СИЗО. Подробности озвучили источники газеты «Коммерсантъ».
По данным СМИ, причиной стало то, что Абазов превратил полигон подразделения в свалку. В результате ему вменяют превышение должностных полномочий. Это привело к тяжелым последствиям и ущербу в 30 миллионов рублей. Деньги будут необходимы для восстановления почвы.
Суд уточняет, что подполковник действовал последние два года. Он преследовал собственную корыстную цель, когда разрешил предпринимателям свозить на территорию полигона дивизии строительный и бытовой мусор. Всего замусорено оказалось около 107 тысяч квадратных метров.
Абазов признал вину только частично. По его словам, он нарушал закон только 2,5 месяца и заработал 500 тысяч рублей. Свалку организовали на этом месте до него другие люди.
Адвокаты просили, чтобы подполковник оставался под домашним арестом. Однако суд отказал, чем не удовлетворил защиту. Она уверена, что сумма ущерба не превышает 1 миллиона рублей, поэтому содержание Абазова в СИЗО является «некорректным и несправедливым».
Ранее сообщалось, что в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели уголовные дела. Их обвиняют в превышении должностных полномочий при закупках амуниции для бойцов на передовой.