«Ъ»: подполковника Росгвардии Абазова арестовали из-за свалки на полигоне

По данным СМИ, причиной стало то, что Абазов превратил полигон подразделения в свалку. В результате ему вменяют превышение должностных полномочий. Это привело к тяжелым последствиям и ущербу в 30 миллионов рублей. Деньги будут необходимы для восстановления почвы.