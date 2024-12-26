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Два ребенка попали под колеса авто в Ангарске за сутки

Школьники перебегали дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске два ребенка попали под колеса авто 25 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, первая авария произошла около 16:30 на улице Гагарина.

50-летний водитель «Toyota Premio» сбил 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне «зебры». Ребенок получил травмы, его отвезли в больницу. Спустя полчаса на улице Енисейской восьмилетняя школьница оказалась под колесами «Toyota Prius», за рулем которой была 53-летняя женщина. Девочка также перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, ее госпитализировали в больницу.

Школьники перебегали дорогу в неположенном месте. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Сейчас проводится проверка. Инспекторы ПДН рассматривают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, — поделились в ведомстве.

В это время прокуратура региона взяла на контроль обе проверки, при наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на пожаре пострадал двухлетний ребенок.