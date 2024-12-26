Два ребенка попали под колеса авто в Ангарске за сутки

50-летний водитель «Toyota Premio» сбил 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне «зебры». Ребенок получил травмы, его отвезли в больницу. Спустя полчаса на улице Енисейской восьмилетняя школьница оказалась под колесами «Toyota Prius», за рулем которой была 53-летняя женщина. Девочка также перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, ее госпитализировали в больницу.