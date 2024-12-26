С уфимского предпринимателя, в гаражном боксе которого задохнулись парень и девушка, взыскали 700 тыс. рублей

Напомним, тела молодых людей обнаружили утром осень прошлого года, 8 ноября, в одном из гаражных боксов на улице Нуриманова, оборудованном под автосервис. 20-летний Айдар С., который подрабатывал в сервисе разнорабочим, находился в салоне автомобиля с заведенным двигателем. 18-летнюю помощницу Юлию С. нашли мертвой в подсобном помещении. Высказывалось предположение, что оба скончались от острого отравления выхлопными газами.