С уфимского предпринимателя, в гаражном боксе которого задохнулись парень и девушка, взыскали 700 тыс. рублей

В Уфе взыскали компенсацию с бизнесмена, в чьем гараже умерли парень и девушка. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Напомним, тела молодых людей обнаружили утром осень прошлого года, 8 ноября, в одном из гаражных боксов на улице Нуриманова, оборудованном под автосервис. 20-летний Айдар С., который подрабатывал в сервисе разнорабочим, находился в салоне автомобиля с заведенным двигателем. 18-летнюю помощницу Юлию С. нашли мертвой в подсобном помещении. Высказывалось предположение, что оба скончались от острого отравления выхлопными газами.
Прокуратура выяснила, что погибших трудоустроили без надлежащего оформления. Надзорное ведомство в связи с этим направило в суд иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавшей. Инстанция удовлетворила требования и обязала коммерсанта-работодателя выплатить 700 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.