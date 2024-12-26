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В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ «Кузьмич»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Торговый центр «Кузьмич» горит в поселке Михайловская в Московской области, пожар локализован на 900 «квадратах», сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В поселке Михайловская загорелся ТЦ “Кузьмич”. Пожар локализовали на 900 квадратах», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что возгорание локализовали 29 специалистов и 10 единиц техники.

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