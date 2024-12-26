Полиция настигла обвиняемого в мошенничествах омича в питерском СИЗО

Заявлено, что впоследствии нашлись еще три десятка предполагаемых жертв преступника — в основном проживающих в Санкт-Петербурге. Собственно, по данным пресс-службы вологодской полиции, именно в городе на Неве в конечном счете и обнаружили подозреваемого в серии мошенничеств, исполненных по единой схеме с приобретением якобы несуществующих товаров по Сети. Обозначено, что расследование привело стражей порядка в СИЗО Санкт-Петербурга, где омич ожидал процесса по уголовному делу о «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».