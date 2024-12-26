Полиция настигла обвиняемого в мошенничествах омича в питерском СИЗО

Обозначено, что на след 31-летнего гражданина удалось выйти в рамках расследования дела о мошенничестве по заявлению жителя вологодской деревни Марфино.
«В мае 2022 года 47-летний житель деревни Марфино задумался о покупке садовых качелей. Нашел в интернете объявление, договорился с продавцом, перевел по указанной ссылке порядка 13 тысяч рублей. Но по непонятным причинам оплата не прошла. Потом были попытки оплатить товар с разных банковских карт. В итоге покупка обошлась мужчине в сумму порядка 102 тысяч рублей. Но качели житель Марфино так и не получил», — приводятся некоторые детали уголовного дела в публикации правоохранительных органов.
Заявлено, что впоследствии нашлись еще три десятка предполагаемых жертв преступника — в основном проживающих в Санкт-Петербурге. Собственно, по данным пресс-службы вологодской полиции, именно в городе на Неве в конечном счете и обнаружили подозреваемого в серии мошенничеств, исполненных по единой схеме с приобретением якобы несуществующих товаров по Сети. Обозначено, что расследование привело стражей порядка в СИЗО Санкт-Петербурга, где омич ожидал процесса по уголовному делу о «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
Позиция гражданина в связи с предъявленными ему новыми обвинениями в публикации не представлена.