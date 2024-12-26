Квартира загорелась на улице Розы Люксембург из-за непотушенной сигареты

В Иркутске загорелась одна из квартир многоэтажки на улице Розы Люксембург. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, дознаватели выяснили, что пожар начался из-за того, что 63-летний мужчина уснул, не потушив сигарету. Тлеющий окурок упал на матрас.
— Огнеборцы спасли мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек, — поделились в ведомстве.
Пламя охватило 10 квадратов, еще тушили 14 специалистов с помощью пяти единиц техники. В это время в МЧС напомнили, что место для курения должно быть оборудовано пепельницей. Необходимо убедиться, что сигарета потухла, в доме советуют установить пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два ребенка попали под колеса авто в Ангарске за сутки. Школьники перебегали дорогу в неположенном месте.