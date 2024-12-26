Квартира загорелась на улице Розы Люксембург из-за непотушенной сигареты

Пламя охватило 10 квадратов, еще тушили 14 специалистов с помощью пяти единиц техники. В это время в МЧС напомнили, что место для курения должно быть оборудовано пепельницей. Необходимо убедиться, что сигарета потухла, в доме советуют установить пожарный извещатель.