В Новосибирске каршеринговый автомобиль протаранил припаркованные машины

Вечером 25 декабря на улице Бориса Богаткова произошла дорожная авария, в которой столкнулись три автомобиля. По данным, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54», водитель каршерингового седана Volkswagen Polo, двигаясь по улице Бориса Богаткова, совершил наезд на два припаркованных автомобиля.