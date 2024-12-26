В Новосибирске каршеринговый автомобиль протаранил припаркованные машины

Вечером 25 декабря на улице Бориса Богаткова произошла дорожная авария, в которой столкнулись три автомобиля. По данным, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54», водитель каршерингового седана Volkswagen Polo, двигаясь по улице Бориса Богаткова, совершил наезд на два припаркованных автомобиля.
Инцидент произошел напротив дома № 249. В результате столкновения пострадали припаркованные у дороги кроссовер Hyundai Palisade и минивэн Toyota Wish. Сообщается о повреждениях, полученных всеми тремя транспортными средствами.
На данный момент официальные комментарии от представителей дорожных служб или правоохранительных органов не поступали. Информация о возможных пострадавших в результате аварии также отсутствует. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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