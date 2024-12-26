Легковушка сбила перебегавшую дорогу 8-летнюю школьницу в Ангарске

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области, несовершеннолетнюю с травмами доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка. Инспекторы ПДН рассматривают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.