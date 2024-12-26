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Легковушка сбила перебегавшую дорогу 8-летнюю школьницу в Ангарске

Ребенок госпитализирован с травмами.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

53-летняя водитель, находясь за рулем иномарки Toyota Prius, сбила 8-летнюю школьницу в Ангарске. Ребенок перебегал дорогу вне «зебры». Инцидент произошел накануне, 25 декабря, около 17:00, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области, несовершеннолетнюю с травмами доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка. Инспекторы ПДН рассматривают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.