Легковушка сбила перебегавшую дорогу 8-летнюю школьницу в Ангарске

53-летняя водитель, находясь за рулем иномарки Toyota Prius, сбила 8-летнюю школьницу в Ангарске. Ребенок перебегал дорогу вне «зебры». Инцидент произошел накануне, 25 декабря, около 17:00, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области, несовершеннолетнюю с травмами доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка. Инспекторы ПДН рассматривают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.