80-летний новосибирец получил срок за убийство пасынка

В ходе конфликта Яковлев взял со стола кухонный нож и нанес пасынку два удара в левую часть туловища: в область груди и в предплечье. В результате полученного колото-резаного ранения передней поверхности груди слева, смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время на месте преступления. Суд признал Николая Яковлева виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При вынесении приговора суд применил статью 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание при наличии смягчающих обстоятельств. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.