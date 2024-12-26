80-летний новосибирец получил срок за убийство пасынка

Колыванский районный суд Новосибирской области 25 декабря 2024 года вынес приговор в отношении восьмидесятилетнего Николая Яковлева, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Согласно материалам обвинения, 30 ноября 2023 года в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 25 минут Яковлев, находясь у себя дома на кухне вместе со своим 48-летним пасынком, вступил с ним в ссору.
В ходе конфликта Яковлев взял со стола кухонный нож и нанес пасынку два удара в левую часть туловища: в область груди и в предплечье. В результате полученного колото-резаного ранения передней поверхности груди слева, смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время на месте преступления. Суд признал Николая Яковлева виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При вынесении приговора суд применил статью 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание при наличии смягчающих обстоятельств. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.