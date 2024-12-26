Embraer отвергает версию о системных неполадках в самолете Azerbaijan Airlines

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Бразильский авиастроительный консорциум Embraer сделал официальное заявление после авиакатастрофы в Актау. В компании «глубоко опечалены» произошедшим с самолетом Embraer 190. Заявление опубликовано на сайте компании.
«Наши мысли и искренние соболезнования обращены к семьям, друзьям, коллегам и близким, затронутым этим инцидентом. Мы внимательно следим за развитием ситуации и полностью привержены поддержке соответствующих органов».
Производитель самолета, компания Embraer заявила о готовности оказать содействие компетентным органам. Однако компания со всей ответственностью заявила, что на борту именно этого самолета не было выявлено дефектов, препятствующих полетам.
Это также подтверждает администрация компании Azerbaijan Airlines.
«Общее количество посадок самолета — 9949, общий налет — 15 257,22 часа. Полный техосмотр самолета был проведен 18 октября 2024 года. С момента последней проверки прошел 671 летный час», — указывается в сообщении азербайджанской авиакомпании.
Напомним, 25 декабря 2024 года в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.
Самолёт вылетел из Баку, но не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана. Экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц. Далее самолёт стал терять управление, командир экипажа вновь изменил курс — на Актау.
На борту самолёта находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия.
По одной из версий, причиной стало столкновение самолёта со стаей птиц. Другие СМИ сообщают, что на борту взорвался баллон с кислородом. Embraer потерял рулевое управление и упал, когда лететь до аэропорта Актау оставалось менее трех минут.
На место крушения незамедлительно прибыли спасательные службы Казахстана, которые оперативно локализовали пожар и оказали первую помощь пострадавшим. В республике создана государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.