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Авиакатастрофа в Актау: Минтранспорта сделало заявление

В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

С таким заявлением ведомство выступило 26 декабря 2024 года.

Согласно сообщению:

«Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования».

Также отмечено, что в Казахстан прибыла делегация Государственного Агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

«Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана», — уточнили в пресс-службе.

В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

В составе Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в Актау находятся министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Нуржан Ахметов.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.