Челябинский СК завел уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре

Напомним, трагедия произошла в селе Беловка (Чесменский район). Там горел частный дом. При тушении обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался. Открытое горение ликвидировали на 56 «квадратах».