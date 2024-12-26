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Челябинский СК завел уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей на пожаре в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, трагедия произошла в селе Беловка (Чесменский район). Там горел частный дом. При тушении обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался. Открытое горение ликвидировали на 56 «квадратах».

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

«Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — добавили в СКР.

Ранее в ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя.

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