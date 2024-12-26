Челябинский СК завел уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре

Напомним, трагедия произошла в селе Беловка (Чесменский район). Там горел частный дом. При тушении обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался. Открытое горение ликвидировали на 56 «квадратах».
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.
«Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — добавили в СКР.