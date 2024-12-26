Три машины перекрыли проспект Ленина после ДТП в Челябинске

В Челябинске сегодня утром, 26 декабря, в районе 9 часов утра три автомобиля столкнулись в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает корреспондент chel.aif.ru.
Авария произошла на перекрёстке улиц 40 лет Октября и проспекта Ленина рядом с театром «ЧТЗ». Информации о пострадавших нет.
Перекрыта крайняя правая полоса для движения общественного транспорта и трамвайные пути.
«Закрыто движение трамваев на ЧТЗ. Пр. Ленина — 40 лет Октября. ДТП 3-х автомашин. Движение организовано до Харлова», — сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».