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Три машины перекрыли проспект Ленина после ДТП в Челябинске

Автомобили столкнулись на перекрёстке рядом с театром ЧТЗ.

В Челябинске сегодня утром, 26 декабря, в районе 9 часов утра три автомобиля столкнулись в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает корреспондент chel.aif.ru.

Авария произошла на перекрёстке улиц 40 лет Октября и проспекта Ленина рядом с театром «ЧТЗ». Информации о пострадавших нет.

Перекрыта крайняя правая полоса для движения общественного транспорта и трамвайные пути.

«Закрыто движение трамваев на ЧТЗ. Пр. Ленина — 40 лет Октября. ДТП 3-х автомашин. Движение организовано до Харлова», — сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».