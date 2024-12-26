В Ростовской области на автодороге «Новороссия» в ДТП травмы получили три человека

Как информирует управление Госавтоинспекции по Ростовской области, ДТП произошло 25 декабря в 21:25 на 34-м км +120 м автодороги «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь).
Сорокаоднолетний водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение со впередиидущим автомобилем 3010GD под управлением 53-летнего водителя.
«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и его пассажиры — женщина 1986 года рождения и девочка 2008 года рождения — получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в ведомстве.
Обстоятельства происшедшего устанавливаются.