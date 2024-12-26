Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества

за 350 млн тенге — коммерческое помещение площадью 500 кв. м в строящемся объекте; за 92 млн тенге — пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв. м, зарегистрированных на наемного работника по уходу за своим ребенком; за 667,5 млн тенге — два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв. м в Астане; за 335,4 млн тенге — две квартиры общей площадью 292 кв. м и парковочное место в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге — автомобиль марки Mercedes Benz G63.