Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества

Как рассказали в АФМ 26 декабря, жительница столицы с 2021 по 2023 год от содержания притона для оказания интимных услуг получила доход на сумму 2 млрд тенге.
«Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге», — рассказали в ведомстве.
На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
за 350 млн тенге — коммерческое помещение площадью 500 кв. м в строящемся объекте; за 92 млн тенге — пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв. м, зарегистрированных на наемного работника по уходу за своим ребенком; за 667,5 млн тенге — два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв. м в Астане; за 335,4 млн тенге — две квартиры общей площадью 292 кв. м и парковочное место в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге — автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Также наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
«При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге», — отметили в АФМ.
Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
Следствием установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.
Кроме того, начато расследование в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания.
Ранее в Акмолинской области вынесли приговор по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств. В рамках дела у фигурантов конфисковали квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.