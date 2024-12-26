Специалисты регулярно ведут мониторинг зоны ЧС на Кубани с воздуха

Ранее мы сообщали, что с начала ликвидации ЧС на пляжах Кубани собрали 30 тысяч тонн мазута. Специалисты отслеживают ситуацию с загрязнением от косы Чушка до поселка Волна Темрюкского района и от Высокого берега в Анапе до Мысхако в Новороссийске.