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Специалисты регулярно ведут мониторинг зоны ЧС на Кубани с воздуха

Специалисты регулярно ведут мониторинг зоны ЧС на Кубани с воздуха, сообщает региональный Оперштаб.

Работу флота для ликвидации пятен в море координируют на вертолете. Общая протяженность зоны мониторинга составляет 220 километров береговой линии.

Также ведется круглосуточный космический мониторинг зоны ЧС. За все время было получено 103 оперативных космических снимка.

Ранее мы сообщали, что с начала ликвидации ЧС на пляжах Кубани собрали 30 тысяч тонн мазута. Специалисты отслеживают ситуацию с загрязнением от косы Чушка до поселка Волна Темрюкского района и от Высокого берега в Анапе до Мысхако в Новороссийске.

экология