Аферисты украли аккаунт на «Госуслугах» у волгоградского пенсионера

Так, обманутым мошенниками оказался 74-летний пенсионер из Волжского. Ему позвонили и предложили сравнить показания счетчиков. Доверчивый мужчина сообщил злоумышленникам код из СМС, те с помощью него получили доступ к «Госуслугам» и заблокировали пенсионеру вход в аккаунт.