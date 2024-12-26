Аферисты украли аккаунт на «Госуслугах» у волгоградского пенсионера

Аферисты под разными предлогами пытаются выманить код, который приходит в СМС-сообщении. С помощью него они могут войти в чужой личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает ГУ МВД по региону.
Так, обманутым мошенниками оказался 74-летний пенсионер из Волжского. Ему позвонили и предложили сравнить показания счетчиков. Доверчивый мужчина сообщил злоумышленникам код из СМС, те с помощью него получили доступ к «Госуслугам» и заблокировали пенсионеру вход в аккаунт.
Правоохранители призывают волгоградцев не терять бдительности и помнить, что сотрудники организаций не звонят гражданам с целью замены электросчетчика или сбора показаний приборов учета.