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В Казахстан прибыла делегация для расследования крушения самолёта Azerbaijan Airlines

Работы на месте происшествия ведутся в сотрудничестве с Азербайджаном и международными экспертами.

Источник: Reuters

В Казахстан для расследования крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау прибыла делегация государственного агентства гражданской авиации Азербайджанской Республики и представители авиакомпании AZAL, сообщает El.kz.

Работа на месте происшествия осуществляется в тесном взаимодействии с авиационными властями Азербайджана. Также в Казахстан направлены представители бразильской компании Embraer, производителя воздушного судна, и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

Целью международного сотрудничества является объективное и всестороннее изучение обстоятельств трагедии, чтобы выявить причины инцидента и принять меры по предотвращению подобных происшествий в будущем.

Расследование продолжается, и все задействованные стороны активно участвуют в анализе данных, сборе информации и координации действий.