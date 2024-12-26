В Казахстан прибыла делегация для расследования крушения самолёта Azerbaijan Airlines

В Казахстан для расследования крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау прибыла делегация государственного агентства гражданской авиации Азербайджанской Республики и представители авиакомпании AZAL, сообщает El.kz.
Работа на месте происшествия осуществляется в тесном взаимодействии с авиационными властями Азербайджана. Также в Казахстан направлены представители бразильской компании Embraer, производителя воздушного судна, и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).
Целью международного сотрудничества является объективное и всестороннее изучение обстоятельств трагедии, чтобы выявить причины инцидента и принять меры по предотвращению подобных происшествий в будущем.
Расследование продолжается, и все задействованные стороны активно участвуют в анализе данных, сборе информации и координации действий.