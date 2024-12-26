Виновник лесного пожара отдаст более 40 миллионов в Забайкалье

В Забайкалье с виновника пожара взыскали более 40 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Тунгокоченского районного суда.
— Ранее суд признал виновным 48-летнего жителя села Усть-Каренга, который из-за неосторожного обращения с огнём устроил пожар, причинив ущерб на сумму в 40 миллионов 660 тысяч 472 рубля, — уточнили в агентстве.
Суд удовлетворил требование правоохранителей и взыскал всю сумму в бюджет Тунгокоченского муниципального округа. Правда, решение еще не вступило в законную силу, а значит, его можно обжаловать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что квартира загорелась на улице Розы Люксембург из-за непотушенной сигареты. 63-летний мужчина отравился угарным газом, сейчас находится под наблюдением медиков.