Мазут после крушения танкеров достиг Новороссийска

Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска.
«Выявлены участки, где вышел мазут. Это береговая линия от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Накануне власти Новороссийска сообщили, что на берегах следов мазута не обнаружено. 25 декабря на пляжах Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино нефтепродукты не нашли.
Ранее сообщалось, что режим ЧС на Кубани ввели краевого уровня.