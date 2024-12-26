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Мазут после крушения танкеров достиг Новороссийска

Загрязнение мазутом после крушения двух танкеров достигло Новороссийска.

Источник: Комсомольская правда

Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска.

«Выявлены участки, где вышел мазут. Это береговая линия от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Накануне власти Новороссийска сообщили, что на берегах следов мазута не обнаружено. 25 декабря на пляжах Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино нефтепродукты не нашли.

Ранее сообщалось, что режим ЧС на Кубани ввели краевого уровня.

экология