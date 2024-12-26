Самолет Azerbaijan Airlines не мог быть сбит ПВО — эксперты

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Отставные военные, имеющие опыт практической службы в частях противовоздушной обороны, категорически отвергают версии, распространяемые безответственными блогерами и владельцами Telegram-каналов. Эксперты уверены: самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Актау, не мог быть сбит системами ПВО.
«Повреждения на хвостовой части самолета, показанные на видеоматериалах, однозначно указывают, что они не могли быть нанесены системой противовоздушной обороны (ПВО). Основная причина в расположении отверстий — они находятся в верхней части корпуса. Ракеты ПВО запускаются с земли и поражают цель преимущественно снизу, так как их траектория направлена снизу-вверх. Кроме того, при срабатывании боевой части ракеты формируется облако поражающих элементов, которое распространяется в направлении полета ракеты. Это означает, что основные повреждения при ударе ПВО обычно приходятся на нижние (изредка на боковые) части фюзеляжа самолета».
Более того, эксперты Telegram-канала РПУ «Данк отметили, что характер отверстий на фюзеляже указывает на воздействие сверху вниз (или же точно в боковую часть), “что исключает работу ПВО”.
«Более вероятно, что эти отверстия могли образоваться при столкновении самолета с землей. При падении с большой скоростью элементы грунта или камни могли пробить корпус, оставив характерные повреждения на верхней части хвоста», — отмечено в сообщении экспертов.
Кроме того, на видеозаписях, запечатлевших момент падения самолета, не видно каких-либо повреждений в районе хвостовой части до столкновения с землей. Это подтверждает, что отверстия возникли уже после удара самолета о поверхность.
Таким образом, версия о попадании ракеты ПВО не согласуется с расположением и характером повреждений корпуса самолета, а наиболее вероятной причиной является удар самолета о грунт.