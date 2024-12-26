Самолет Azerbaijan Airlines не мог быть сбит ПВО — эксперты

«Повреждения на хвостовой части самолета, показанные на видеоматериалах, однозначно указывают, что они не могли быть нанесены системой противовоздушной обороны (ПВО). Основная причина в расположении отверстий — они находятся в верхней части корпуса. Ракеты ПВО запускаются с земли и поражают цель преимущественно снизу, так как их траектория направлена снизу-вверх. Кроме того, при срабатывании боевой части ракеты формируется облако поражающих элементов, которое распространяется в направлении полета ракеты. Это означает, что основные повреждения при ударе ПВО обычно приходятся на нижние (изредка на боковые) части фюзеляжа самолета».