В челябинском общежитии вспыхнула стиральная машина

В Челябинске в общежитии по улице Воровского загорелась стиральная машинка. Пострадавших нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области.
«На втором этаже в комнате общего пользования загорелась стиральная машинка. Пожар оперативно ликвидирован огнетушителем и стволом от внутреннего противопожарного водоснабжения», — уточнили в ведомстве.
Из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека. Помощь медиков никому не понадобилась.
Вчера, 25 декабря, трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Чесменском районе Челябинской области.