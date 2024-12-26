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В челябинском общежитии вспыхнула стиральная машина

Из здания эвакуировались 32 человека.

В Челябинске в общежитии по улице Воровского загорелась стиральная машинка. Пострадавших нет, сообщили в МЧС России по Челябинской области.

«На втором этаже в комнате общего пользования загорелась стиральная машинка. Пожар оперативно ликвидирован огнетушителем и стволом от внутреннего противопожарного водоснабжения», — уточнили в ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека. Помощь медиков никому не понадобилась.

Вчера, 25 декабря, трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Чесменском районе Челябинской области.