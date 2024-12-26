Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно почты в Петербурге

Неизвестный днем 25 декабря бросил коктейль Молотова в окно отделения почты в доме 2 на проспекте Большевиков. К счастью, никто не пострадал, но металлический отступ окна оплавился на площади в один квадратный метр. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Отделение почты расположено на первом этаже двенадцатиэтажного кирпичного жилого дома. Имеется камера видеонаблюдения, но место происшествия не захватывает, — уточнил источник.
По данным агентства, правоохранители возбудили уголовное дело о террористическом акте. Причастного ищут.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что полицейские задержали 20-летнего парня, бросившего коктейль Молотова в военкомат Ленобласти. Было установлено, что он пошел на преступление по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону.