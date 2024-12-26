Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно почты в Петербурге

Неизвестный днем 25 декабря бросил коктейль Молотова в окно отделения почты в доме 2 на проспекте Большевиков. К счастью, никто не пострадал, но металлический отступ окна оплавился на площади в один квадратный метр. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».