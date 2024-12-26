Уфимский таксист оказался в беде ночью на заснеженном поле

Все случилось ночью в минувший вторник — 24 декабря. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и попросил помощи спасателей. Он ехал по навигатору в районе Бирского тракта, но в какой-то момент приложение увело его на четыре километра от дороги в поле. Там таксист заблудился и застрял в сугробе.