Уфимский таксист оказался в беде ночью на заснеженном поле

В Уфе таксист оказался в беде на заснеженном поле. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Все случилось ночью в минувший вторник — 24 декабря. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и попросил помощи спасателей. Он ехал по навигатору в районе Бирского тракта, но в какой-то момент приложение увело его на четыре километра от дороги в поле. Там таксист заблудился и застрял в сугробе.
На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ. Они обнаружили мужчину на дороге. Специалисты сопроводили его к машине и отбуксировали автомобиль. К счастью, медицинская помощь таксисту не требовалась.
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