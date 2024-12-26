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Уфимский таксист оказался в беде ночью на заснеженном поле

Спасатели УГЗ Уфы спасли в поле замерзающего таксиста.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе таксист оказался в беде на заснеженном поле. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Все случилось ночью в минувший вторник — 24 декабря. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и попросил помощи спасателей. Он ехал по навигатору в районе Бирского тракта, но в какой-то момент приложение увело его на четыре километра от дороги в поле. Там таксист заблудился и застрял в сугробе.

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ. Они обнаружили мужчину на дороге. Специалисты сопроводили его к машине и отбуксировали автомобиль. К счастью, медицинская помощь таксисту не требовалась.

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