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Мигранта задержали за совершение противоправных действий в Иркутской области

Следователи завели уголовное дело.

Мигранта, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней жительницы Иркутской области, задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР региона.

— В социальных сетях сообщалось о совершении мигрантом противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Правоохранителям предстоит восстановить картину произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 55-летний мужчина пытался разогреть в квартире пищу на открытом огне, из-за этого начался пожар. Пострадал двухлетний ребенок.