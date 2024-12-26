Мигранта задержали за совершение противоправных действий в Иркутской области

Мигранта, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней жительницы Иркутской области, задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР региона.
— В социальных сетях сообщалось о совершении мигрантом противоправных действий в отношении несовершеннолетней жительницы. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Правоохранителям предстоит восстановить картину произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 55-летний мужчина пытался разогреть в квартире пищу на открытом огне, из-за этого начался пожар. Пострадал двухлетний ребенок.