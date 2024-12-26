В Екатеринбурге к заводу PepsiCo выезжали пожарные

В Екатеринбурге сотрудники МЧС выезжали на сообщение о пожаре на заводе PepsiCo. Информация о возгорании на предприятии по адресу проспект Космонавтов, 13 поступила вечером 25 декабря. О предполагаемом ЧП URA.RU сообщил очевидец.
К заводу приехало несколько единиц спецтехники с пожарными. Впрочем, как сообщили редакции «КП-Екатеринбург», сообщение о возгорании на PepsiCo в Завокзальном микрорайоне не подтвердилось.
— Пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о запахе гари, в ходе проверки ничего не обнаружено, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области.
Ранее в свердловском поселке Старопышминске под Березовским сгорел частный дом. В пожаре погибли два человека. Тела людей обнаружили сотрудники МЧС во время разбора и проливки сгоревших конструкций.