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В Екатеринбурге к заводу PepsiCo выезжали пожарные

Сообщение о пожаре на заводе в Екатеринбурге оказалось ложным.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сотрудники МЧС выезжали на сообщение о пожаре на заводе PepsiCo. Информация о возгорании на предприятии по адресу проспект Космонавтов, 13 поступила вечером 25 декабря. О предполагаемом ЧП URA.RU сообщил очевидец.

К заводу приехало несколько единиц спецтехники с пожарными. Впрочем, как сообщили редакции «КП-Екатеринбург», сообщение о возгорании на PepsiCo в Завокзальном микрорайоне не подтвердилось.

— Пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о запахе гари, в ходе проверки ничего не обнаружено, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области.

Ранее в свердловском поселке Старопышминске под Березовским сгорел частный дом. В пожаре погибли два человека. Тела людей обнаружили сотрудники МЧС во время разбора и проливки сгоревших конструкций.

МЧС