На Кубани два человека погибли в лобовом ДТП с КамАЗом

Авария произошла 25 декабря около 16 часов в Кореновском районе.
По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, после чего врезался в КаМАз. В результате ДТП на месте погиб водитель легковушки.
53-летняя пассажирка иномарки была доставлена в больницу, где позже скончалась от полученных трав. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что на Кубани водитель иномарки сбила женщину на пешеходном переходе. Авария случилась 24 декабря около 19:00 в районе 23 километра автодороги «Армавир — Успенское — Невинномысск».