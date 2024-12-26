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На Кубани два человека погибли в лобовом ДТП с КамАЗом

На Кубани два человека погибли в лобовом ДТП с КамАЗом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 25 декабря около 16 часов в Кореновском районе.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, после чего врезался в КаМАз. В результате ДТП на месте погиб водитель легковушки.

53-летняя пассажирка иномарки была доставлена в больницу, где позже скончалась от полученных трав. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что на Кубани водитель иномарки сбила женщину на пешеходном переходе. Авария случилась 24 декабря около 19:00 в районе 23 километра автодороги «Армавир — Успенское — Невинномысск».