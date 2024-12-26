Выжившая авиакатастрофе из Приморья поведала подробности трагедии

«Раздался звук взрыва, и сразу же после этого начали падать маски. Стало ясно, что происходит что-то необычное. Нам приказали надеть спасательные жилеты, и около часа мы кружили в воздухе, поскольку вокруг было море. Нас предупредили о возможности столкновении с землёй. Когда мы приземлились, произошло два удара, и я держалась за кресло. Правая часть самолёта, где было окно, полностью разрушилась, а передняя часть взорвалась. Я находилась в задней части самолета. Когда я пришла в себя после падения, то обнаружила, что мою ногу что-то придавило. Я смогла её вытащить, но повредила. Из разговоров я поняла, что в двигатель попала птица. Не было ни пожара, ни других повреждений. Только взрыв и падение масок. Мне стало по-настоящему страшно», — поделилась выжившая при крушении самолета Кристина Евстигнеева.