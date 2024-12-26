Выжившая авиакатастрофе из Приморья поведала подробности трагедии

Медики пока не дают прогнозов — по их опыту, травмы, полученные в подобных авариях, могут проявиться через несколько дней после инцидента.
Родилась в рубашке.
В результате крушения авиалайнера, летевшего из Баку в Грозный, остались в живых 9 россиян. Среди выживших в авиакатастрофе в Актау — 34-летняя. Её зовут Кристина Евстигнеева из Владивостока. Женщина находилась в Баку по работе и сегодня должна была вернуться домой.
Работа Кристины была связана с турбизнесом. После происшествия появилась информация, что на неё неоднократно жаловались из-за оформления туров за границу. Якобы люди оставались без оплаты и долгожданного отпуска. В общей сложности по таким фактам было подано 9 исков. Две компании, включая ООО «Территория отдыха», где она работала как турагент, были закрыты по решению Федеральной налоговой службы. В начале февраля 2025 года состоится судебное разбирательство по одному из исков от клиентов, которые остались недовольны её работой.
В ночь с 24 на 25 декабря Кристина прибыла в Баку из аэропорта Внуково с рабочей поездкой. Оттуда она должна лететь дальше. Так женщина оказалась на борту разбившегося самолета.
По словам матери пострадавшей, её дочь находится в больнице в состоянии шока от произошедшего с ней.
В данный момент девушка проходит лечение в медицинском учреждении. Она записала видеосообщение. По ее словам, перед крушением бортпроводница предупредила пассажиров о жёсткой посадке и попросила всех пригнуть головы. Из разговора Кристина поняла, что в двигатель самолёта попала птица.
После удара зажало ногу.
В результате инцидента с падением турагент из Владивостока получила травмы. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что её нога зажата. Ей удалось самостоятельно освободить ногу, после чего она выбралась на свежий воздух, где её встретили медицинские работники. Теперь ей предстоит долгий период восстановления. Травма лица оказалась серьёзной.
«Раздался звук взрыва, и сразу же после этого начали падать маски. Стало ясно, что происходит что-то необычное. Нам приказали надеть спасательные жилеты, и около часа мы кружили в воздухе, поскольку вокруг было море. Нас предупредили о возможности столкновении с землёй. Когда мы приземлились, произошло два удара, и я держалась за кресло. Правая часть самолёта, где было окно, полностью разрушилась, а передняя часть взорвалась. Я находилась в задней части самолета. Когда я пришла в себя после падения, то обнаружила, что мою ногу что-то придавило. Я смогла её вытащить, но повредила. Из разговоров я поняла, что в двигатель попала птица. Не было ни пожара, ни других повреждений. Только взрыв и падение масок. Мне стало по-настоящему страшно», — поделилась выжившая при крушении самолета Кристина Евстигнеева.
Первыми пришли на помощь энергетики.
Крушение самолёта Embraer 190 произошло вблизи Актау — это город на побережье Каспийского моря. Самолёт потерял управление после воздействия из вне, судя по всему, на подлёте к Грозному. По докладу экипажа, плохо работали рули управления и высоты. Посадка на ближайших аэродромах была невозможна из-за плохой погоды. В результате лётчики приняли решение лететь через Каспийское море и попробовать совершить посадку повреждённой машины в Актау.
Не дотянув до посадочной полосы, самолёт врезался в землю. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате катастрофы 28 человек остались живы и госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, из них 11 в крайне тяжёлом состоянии. При этом девять человек из пострадавших — граждане России.
Крушение самолёта произошло в окрестностях аэропорта, между населённым пунктом и авиагаванью меньше двух километров.
Первыми на место происшествия прибыли энергетики, которые работали на подстанции «Сайына Шапагатова» и находились недалеко от места крушения самолёта.
«Когда мы увидели, что самолёт потерпел крушение, мы начали действовать. Мы прибыли на место первыми, за нами последовали сотрудники МЧС и скорая помощь. Для того чтобы извлечь людей, они использовали кран. В результате наших усилий удалось спасти около десяти-пятнадцати человек», — рассказали энергетики подстанции «Сайына Шапагатова».
За 12 лет до этого в Казахстане произошла подобная трагедия. 25 декабря 2012 года разбился самолёт АН-72, который принадлежал пограничной службе Комитета национальной безопасности этой страны. Та трагедия не оставила никого в живых, на борту находились 27 человек.