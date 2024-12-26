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ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в Москве и членов их семей. Подготовкой покушений занимались спецслужбы Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Reuters

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений».

По данным ФСБ, бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

ФСБ