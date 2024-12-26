ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений».