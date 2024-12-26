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Неизвестные «заминировали» в Петербурге три школы

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Источник: РИА "Новости"

Неизвестные «заминировали» три объекта образования в Петербурге. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

На электронную почту нескольких учреждений накануне с двух адресов приходили сообщения о «минировании» школ. Во время осмотра учебных заведений и прилегающих территорий не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из одного объекта эвакуировали 600 человек.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за сообщения о «минировании» школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек.