Неизвестные «заминировали» в Петербурге три школы

На электронную почту нескольких учреждений накануне с двух адресов приходили сообщения о «минировании» школ. Во время осмотра учебных заведений и прилегающих территорий не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из одного объекта эвакуировали 600 человек.