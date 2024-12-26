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24 года получил свердловчанин за убийство жены в 2011 году

Богдановичский городской суд признал виновным ранее судимого местного жителя 1962 года рождения в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что 20 марта 2011 года между осужденным и его женой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный нанес женщине более 30 ударов в голову, грудь и живот. Супруга получила значительные телесные повреждения, от которых скончалась на месте преступления.

Осужденный вывез тело в лес и зарыл в земле. На протяжении 13 лет женщина считалась в числе без вести пропавших.

В суде мужчина признал себя виновным. Прокуратура просила назначить осужденному 27 лет лишения свободы. Суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

«МК-Урал» ранее писал, что в Кушве признали виновной местную жительницу, которая утопила девушку. Ночью 16 августа текущего года осужденная и убитая распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, так как ранее злоумышленница угрожала убийством сожителю потерпевшей, за это ее привлекли к уголовной ответственности.