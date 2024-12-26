24 года получил свердловчанин за убийство жены в 2011 году

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде было установлено, что 20 марта 2011 года между осужденным и его женой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Осужденный нанес женщине более 30 ударов в голову, грудь и живот. Супруга получила значительные телесные повреждения, от которых скончалась на месте преступления.
Осужденный вывез тело в лес и зарыл в земле. На протяжении 13 лет женщина считалась в числе без вести пропавших.
В суде мужчина признал себя виновным. Прокуратура просила назначить осужденному 27 лет лишения свободы. Суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.
«МК-Урал» ранее писал, что в Кушве признали виновной местную жительницу, которая утопила девушку. Ночью 16 августа текущего года осужденная и убитая распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, так как ранее злоумышленница угрожала убийством сожителю потерпевшей, за это ее привлекли к уголовной ответственности.