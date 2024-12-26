24 года получил свердловчанин за убийство жены в 2011 году

«МК-Урал» ранее писал, что в Кушве признали виновной местную жительницу, которая утопила девушку. Ночью 16 августа текущего года осужденная и убитая распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, так как ранее злоумышленница угрожала убийством сожителю потерпевшей, за это ее привлекли к уголовной ответственности.