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Агрессивный омич угнал такси и въехал в сугроб

24-летний таксист ночью обратился в полицию с сообщением об угоне автомобиля Nissan Wingroad.

Источник: Агентство «Москва»

Как выяснилось, мужчина приехал на вызов к дому на улице Светловской, однако клиент во время поездки стал вести себя агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и вышел из машины, испугавшись за свою жизнь. Агрессивный клиент начал высказывать угрозы, а затем пересел за руль, но далеко уехать не смог — не справился с управлением. После того как машина въехала в сугроб, он скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого, 32-летнего омича, и изъяли у него уже другой нож — кухонный. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина пояснил стражам правопорядка, что часто берёт с собой подобные инструменты для самообороны.

Против него возбуждено уголовное дело за угон без цели хищения, совершённый с применением насилия либо с угрозой применения насилия. Ранее он уже был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Теперь омичу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.