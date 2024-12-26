Агрессивный омич угнал такси и въехал в сугроб

Как выяснилось, мужчина приехал на вызов к дому на улице Светловской, однако клиент во время поездки стал вести себя агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и вышел из машины, испугавшись за свою жизнь. Агрессивный клиент начал высказывать угрозы, а затем пересел за руль, но далеко уехать не смог — не справился с управлением. После того как машина въехала в сугроб, он скрылся.