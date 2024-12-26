Агрессивный омич угнал такси и въехал в сугроб

Как выяснилось, мужчина приехал на вызов к дому на улице Светловской, однако клиент во время поездки стал вести себя агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и вышел из машины, испугавшись за свою жизнь. Агрессивный клиент начал высказывать угрозы, а затем пересел за руль, но далеко уехать не смог — не справился с управлением. После того как машина въехала в сугроб, он скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого, 32-летнего омича, и изъяли у него уже другой нож — кухонный. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина пояснил стражам правопорядка, что часто берёт с собой подобные инструменты для самообороны.
Против него возбуждено уголовное дело за угон без цели хищения, совершённый с применением насилия либо с угрозой применения насилия. Ранее он уже был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Теперь омичу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.