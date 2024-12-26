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Хозяин дома погиб при пожаре в Ивацевичском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе загорелся жилой дом, погиб хозяин жилья, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: Соцсети

Информация о пожаре в д. Вишневка поступило накануне в 16.01. Огнем повреждена мебель, внутренняя отделка и имущество.

Кроме погибшего хозяина пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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