Жители пяти микрорайонов Анапы остались без отопления из-за аварии

Ремонтные работы, по данным МЦУ Анапы, завершили к 4 часам утра 26 декабря. Где именно произошла авария, в сообщении не уточняется.
Утром специалисты запитывают систему для возвращения к нормальным параметрам теплоснабжения. Эти работы, как сообщается, должны завершиться к 10:00. При этом в комментариях в Telegram-канале МЦУ жители жалуются, что отопления и горячей воды по-прежнему нет.
Синоптики прогнозируют в Анапе 26 декабря понижение температуры воздуха до +7 градусов и усиление ветра. На море шторм, осадков не ожидается.
Как ранее сообщал «Югополис», 24 декабря в Ростове-на-Дону произошёл порыв на теплосетях на территории одной из котельных, в результате без отопления остались 80 тысяч жителей. Ремонт на сетях был завершён к вечеру того же дня.