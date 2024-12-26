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Жители пяти микрорайонов Анапы остались без отопления из-за аварии

О возможном снижении параметров теплоносителя на отопительных сетях в Анапе МЦУ города сообщил вечером 25 декабря. Из-за аварийной ситуации без отопления остались жители микрорайонов 3А, 3Б, Высокий берег, района Ореховой рощи и Южного рынка.

Ремонтные работы, по данным МЦУ Анапы, завершили к 4 часам утра 26 декабря. Где именно произошла авария, в сообщении не уточняется.

Утром специалисты запитывают систему для возвращения к нормальным параметрам теплоснабжения. Эти работы, как сообщается, должны завершиться к 10:00. При этом в комментариях в Telegram-канале МЦУ жители жалуются, что отопления и горячей воды по-прежнему нет.

Синоптики прогнозируют в Анапе 26 декабря понижение температуры воздуха до +7 градусов и усиление ветра. На море шторм, осадков не ожидается.

Как ранее сообщал «Югополис», 24 декабря в Ростове-на-Дону произошёл порыв на теплосетях на территории одной из котельных, в результате без отопления остались 80 тысяч жителей. Ремонт на сетях был завершён к вечеру того же дня.

ЖКХ