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Заповедники Кубани очищают от мазута

Министерство природных ресурсов и экологии Краснодарского края сообщило о ходе работ по очистке заповедников от мазута, оставшегося после крушения танкеров. Работы ведутся в природном парке «Анапская пересыпь», на памятнике природе «Озеро Солёное», в районе кемпинга «Жара» и на пляже вблизи гостиницы «Малахит».

Источник: администрация Анапы

По состоянию на 25 декабря, в природном парке «Анапская пересыпь» очищено 1,5 гектара территории из запланированных 7,5 гектаров. В работах задействованы 150 добровольцев.

― На памятнике природе «Озеро Солёное» зафиксировано загрязнение на площади 6,5 гектаров. Убрано 80 кубических метров песка с фракциями мазута, ― прокомментировали в пресс-службе краевого минприроды.

Также были проведены работы по очистке пляжа в районе гостиницы «Малахит». В районе кемпинга «Жара» работы продолжаются.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии продолжают патрулировать заповедные береговые зоны.

Напомним, из-за выброса нефтепродуктов на Черноморское побережье на Кубани введён краевой режим ЧС.

экология