Заповедники Кубани очищают от мазута

Министерство природных ресурсов и экологии Краснодарского края сообщило о ходе работ по очистке заповедников от мазута, оставшегося после крушения танкеров. Работы ведутся в природном парке «Анапская пересыпь», на памятнике природе «Озеро Солёное», в районе кемпинга «Жара» и на пляже вблизи гостиницы «Малахит».