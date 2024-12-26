Заповедники Кубани очищают от мазута

По состоянию на 25 декабря, в природном парке «Анапская пересыпь» очищено 1,5 гектара территории из запланированных 7,5 гектаров. В работах задействованы 150 добровольцев.
― На памятнике природе «Озеро Солёное» зафиксировано загрязнение на площади 6,5 гектаров. Убрано 80 кубических метров песка с фракциями мазута, ― прокомментировали в пресс-службе краевого минприроды.
Также были проведены работы по очистке пляжа в районе гостиницы «Малахит». В районе кемпинга «Жара» работы продолжаются.
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии продолжают патрулировать заповедные береговые зоны.
Напомним, из-за выброса нефтепродуктов на Черноморское побережье на Кубани введён краевой режим ЧС.