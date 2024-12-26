Прокуратура проверит нападение собаки на школьниц в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле вечером 24 декабря бродячая собака покусала 12-летнюю школьницу. Инцидентом, который произошел в 16:25 около ДК «Космос» на улице Щорса, заинтересовалась местная прокуратура.
— Установлено, что безнадзорная собака напала на 12-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Несовершеннолетняя бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, где ей поставлен диагноз — укушенная рана правой кисти, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить обстоятельства нападения собаки на ребенка, а также проверить муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных и его исполнителя.
— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — добавили в областной прокуратуре.
Ранее свердловское СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам халатности в связи с инцидентом, в котором пострадал ребенок. О ходе расследования нападения собаки на ребенка доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.