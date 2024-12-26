Прокуратура проверит нападение собаки на школьниц в Нижнем Тагиле

— Установлено, что безнадзорная собака напала на 12-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Несовершеннолетняя бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, где ей поставлен диагноз — укушенная рана правой кисти, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.