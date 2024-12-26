Детей подозревают в причинении ущерба на 16 млн тенге в Павлодаре

К примеру, двух мальчишек подозревают в том, что на одной из автостоянок гаражного кооператива в Павлодаре они путем поджога умышлено уничтожили автомашину марки Mitsubishi Montero Sport. Владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму около 6 млн тенге.