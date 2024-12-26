Детей подозревают в причинении ущерба на 16 млн тенге в Павлодаре

Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году на территории Павлодарской области зарегистрировали пять фактов поджога транспортных средств, четыре из которых раскрыты оперативными сотрудниками.
«Особую тревогу вызывает тот факт, что к двум случаям причастны дети в возрасте от 9 до 13 лет. В таком возрасте дети не обладают достаточно зрелым пониманием ответственности за свои поступки», — уточнили в ДП региона.
К примеру, двух мальчишек подозревают в том, что на одной из автостоянок гаражного кооператива в Павлодаре они путем поджога умышлено уничтожили автомашину марки Mitsubishi Montero Sport. Владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму около 6 млн тенге.
«В другом случае двое несовершеннолетних возле подъезда дома по улице Майры областного центра умышленно подожгли скутер, пожар от которого перекинулся на автомашину марки Chevrolet Tracker», — рассказали в ДП Павлодарской области.
В результате потерпевшему причинили материальный ущерб порядка 10 млн тенге.
«Установлено, что подростки не смогли завести скутер, после чего с бака разлили бензин и подожгли», — уточнили в ведомстве.
По фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждены уголовные дела. Несовершеннолетние переданы под поручительство родителей. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
«Поджоги имущества — это не только нарушение закона, но и сигнал о необходимости более тщательного внимания к воспитанию и социальной адаптации детей», — отметили в ДП Павлодарской области.