На месте крушения самолёта в Актау продолжаются работы

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, разбился в 3 км от Актау в 11:30 по местному времени 25 декабря. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.