В Башкирии мужчину признали виновным в покушении на убийство семьи с ребенком.

В Зилаирском районе Башкирии мужчина признан виновным в покушении на убийство путем поджога дома семьи с малолетним ребенком, сообщили в пресс-службе Следкома РБ.
Как установлено следствием и судом, утром 11 марта этого года нетрезвый житель Челябинской области на почве ревности решил убить свою бывшую сожительницу, ее маленького ребенка и ее бабушку.
Будучи уверенным, что в 5 часов утра все находятся дома и спят, он поджег входную дверь дома. После того, как бабушка открыла горящую дверь, мужчина зашел в дом, чтобы найти свою бывшую сожительницу.
«Однако довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку из-за пожара на помощь прибежали соседи и мужчина скрылся. В последующем осужденный, имея доступ к онлайн-банку своей бывшей сожительницы, похитил у нее более 13 тысяч рублей. Он был задержан правоохранителями в аэропорту Уфы при попытке покинуть республику», — говорится в сообщении Следкома.
Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Автор: Вероника Никитина.