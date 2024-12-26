В Башкирии мужчину признали виновным в покушении на убийство семьи с ребенком.

«Однако довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку из-за пожара на помощь прибежали соседи и мужчина скрылся. В последующем осужденный, имея доступ к онлайн-банку своей бывшей сожительницы, похитил у нее более 13 тысяч рублей. Он был задержан правоохранителями в аэропорту Уфы при попытке покинуть республику», — говорится в сообщении Следкома.