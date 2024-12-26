Спасатели завершили поиски на месте катастрофы самолета в Казахстане

АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, накануне потерпевшего крушение под Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства республики.
«Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.