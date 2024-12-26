ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров

Еще одного высокопоставленного военного планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно, после чего агенту был бы обеспечен выезд сначала на Украину, а затем в одну из стран ЕС. Однако исполнителя удалось задержать. Он также сообщил, что нашел тайник по координатам в Московской области.