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Восьмилетняя девочка умерла после пожара в Челябинской области

В Челябинской области после пожара погибла 8-летняя девочка, многодетная семья лишилась дома.

Источник: администрация Бродокалмакского поселения

Врачам не удалось спасти жизнь восьмилетней девочки, которая пострадала при пожаре в селе Бродокалмак. Как сообщает «ФедералПресс», у ребенка были ожоги 80% тела. Девочку не успели довезти из районной больницы до ожогового центра.

При пожаре также пострадала мать девочки. Женщина сейчас находится в больнице, угрозы для ее жизни нет.

Напомним, дом многодетной семьи загорелся накануне. Когда начался пожар, внутри были мать с тремя детьми. Отец находился на работе, а еще трое детей — в школе.

После пожара детей забрали к себе бабушка и дедушка. В сельской администрации пообещали оказать семье материальную поддержку и помощь в организации похорон. Для родителей и детей подыскивают квартиру.

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