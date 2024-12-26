Восьмилетняя девочка умерла после пожара в Челябинской области

Врачам не удалось спасти жизнь восьмилетней девочки, которая пострадала при пожаре в селе Бродокалмак. Как сообщает «ФедералПресс», у ребенка были ожоги 80% тела. Девочку не успели довезти из районной больницы до ожогового центра.