Восьмилетняя девочка умерла после пожара в Челябинской области

Врачам не удалось спасти жизнь восьмилетней девочки, которая пострадала при пожаре в селе Бродокалмак. Как сообщает «ФедералПресс», у ребенка были ожоги 80% тела. Девочку не успели довезти из районной больницы до ожогового центра.
При пожаре также пострадала мать девочки. Женщина сейчас находится в больнице, угрозы для ее жизни нет.
Напомним, дом многодетной семьи загорелся накануне. Когда начался пожар, внутри были мать с тремя детьми. Отец находился на работе, а еще трое детей — в школе.
После пожара детей забрали к себе бабушка и дедушка. В сельской администрации пообещали оказать семье материальную поддержку и помощь в организации похорон. Для родителей и детей подыскивают квартиру.