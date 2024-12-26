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В Башкирии суд признал виновным водителя «скорой» в смерти пациентки

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 54-летнему водителю скорой помощи, по вине которого в ДТП на железнодорожном переезде погибла пациентка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

В суде установлено, что в феврале 2024 года водитель скорой помощи выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Находившаяся в «скорой» женщина, которую везли в больницу, погибла на месте от полученных травм.

Подсудимый полностью признал свою вину, в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшему 500 тысяч рублей.

«Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год», — отмечается в сообщении прокуратуры.