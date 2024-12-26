В Башкирии суд признал виновным водителя «скорой» в смерти пациентки

В суде установлено, что в феврале 2024 года водитель скорой помощи выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Находившаяся в «скорой» женщина, которую везли в больницу, погибла на месте от полученных травм.