В Башкирии суд признал виновным водителя «скорой» в смерти пациентки

В суде установлено, что в феврале 2024 года водитель скорой помощи выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Находившаяся в «скорой» женщина, которую везли в больницу, погибла на месте от полученных травм.
Подсудимый полностью признал свою вину, в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшему 500 тысяч рублей.
«Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год», — отмечается в сообщении прокуратуры.